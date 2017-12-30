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Двое рабочих погибли после обвала грунта в Саранске

Происшествия
30 декабря, 14:31 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 30, декабря. /ТАСС

В МЧС сообщили, что обвал произошел "при проведении работ по прокладке труб"

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ПЕНЗА, 30 декабря. /ТАСС/. Тела двоих мужчин извлечены из-под завала грунта, который произошел в субботу при проведении работ по прокладке труб в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Мордовия.

"На улице Ворошилова в Саранске при проведении работ по прокладке труб на территории строящегося объекта произошел обвал грунта. Под завалом оказались двое сотрудников компании, проводившей работы", - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В настоящее время мужчины извлечены из-под завала. Медики констатировали их смерть", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления СКР ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают следователи.

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