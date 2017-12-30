Двое рабочих погибли после обвала грунта в Саранске

ПЕНЗА, 30 декабря. /ТАСС/. Тела двоих мужчин извлечены из-под завала грунта, который произошел в субботу при проведении работ по прокладке труб в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Мордовия.

"На улице Ворошилова в Саранске при проведении работ по прокладке труб на территории строящегося объекта произошел обвал грунта. Под завалом оказались двое сотрудников компании, проводившей работы", - сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"В настоящее время мужчины извлечены из-под завала. Медики констатировали их смерть", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления СКР ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают следователи.