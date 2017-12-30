СМИ: экипаж австралийского корабля изъял на Ближнем Востоке партию наркотиков на $324 млн

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Экипаж австралийского военного корабля конфисковал на Ближнем Востоке в конце декабря восемь тонн гашиша и 69 килограммов героина. Как сообщила в субботу австралийская телекомпания ABC, стоимость груза оценивается в $324 млн.

По ее данным, за три дня австралийский корабль Warramunga перехватил в Аравийском море три судна, перевозившие наркотические вещества. Отмечается, что конфискованная партия гашиша стала самой крупным изъятием австралийской стороны в ходе операции на море в ближневосточном регионе.