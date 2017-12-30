В Баку экстрадировали члена кибербанды, похитившей из банков Азербайджана почти $2 млн

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Член международной киберпреступной группы, похитившей из банков Азербайджана более 3 млн манатов ($1,8 млн) задержан и экстрадирован в субботу в Баку. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Службы госбезопасности (СГБ) страны.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 177.3.2 ("Кража с причинением крупного ущерба") и 273.4 ("Неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию") Уголовного кодекса Азербайджана, 30 декабря после судебных процессов по международному розыску был экстрадирован в Азербайджан иностранный гражданин Петровичи Сергей Аксентьевич", - говорится в сообщении. При этом гражданином какого именно государства является экстрадированный, не уточняется.

Согласно информации, члены международной преступной группы незаконно проникали в компьютерные сети азербайджанских банков, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали другие противоправные действия, похитив таким образом 3 млн манатов.

"В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается также, что азербайджанская сторона оказывает необходимую правовую помощь правоохранительным органам стран-партнеров, чьи коммерческие банки подверглись аналогичным кибератакам.