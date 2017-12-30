Уголовное дело заведено в связи с избиением силовиками посетителей кафе в Липецкой области

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, которые при проведении спецоперации подвергли избиению посетителей кафе в городе Елец Липецкой области. Об этом в субботу сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, ночью 18 ноября 2017 года сотрудники спецподразделений регионального УМВД России в рамках оперативных мероприятий по выявлению незаконного оборота наркотиков превысили свои полномочия, применив физическую силу к посетителям кафе "Кара-Кум".

"Силовики во время спецоперации в помещении развлекательного заведения подвергли избиению жителей Ельца, причинив им физическую боль", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с применением насилия или с угрозой его применения".

Следствие уже установило должностных лиц, принимавших участие в спецоперации, а также потерпевших. Кроме этого, в кафе была найдена гильза от огнестрельного оружия, она отправлена на экспертизу для установки оружия, из которого был сделан выстрел. Как ранее сообщало региональное УМВД, по факту инцидента начата внутренняя проверка.