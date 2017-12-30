Неизвестный захватил заложников в Харькове

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Неизвестный захватил заложников в здании почты по улице Шевченко в Харькове. Об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - приводит его слова издание "Украинская правда".

В управлении Нацполиции города корреспонденту ТАСС сообщили, что в заложниках находятся 11 человек. "Известно, что внутри отделения насильно удерживается 11 человек, 9 взрослых и двое детей", - сказал собеседник. На вопрос о том, могло ли это быть ограбление отделения, о котором сообщили местные СМИ, в полиции сказали, что это "не исключено".

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех в свою очередь сообщил, что мужчина вышел на связь. "Захвативший людей в отделении "Укрпочты" вышел на связь, но так и не сообщил о своих требованиях", - сказал он, уточнив, что полиция контактирует с ним по телефонам посетителей отделения.

"Мы знаем, что он забаррикадировался, никаких условий от него пока нет, мы их не понимаем", - добавил Бех. "Мы не знаем о том, какая у него взрывчатка и оружие", - сказал начальник полиции области. Он отметил также, что захвативший людей мужчина "ведет себя спокойно".

Правоохранители и спецслужбы создали оперативный штаб, на месте находится руководство местной полиции, а также медики, пожарные и взрывотехники.