Львенок сбежал из клетки в багажном отсеке самолета в аэропорту Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Львенка, который выбрался из клетки в багажном отсеке самолета, летевшего из Грозного в Санкт-Петербург, обнаружили по прибытии в аэропорту Пулково. Об этом сообщил ТАСС источник в аэропорту.

Информацию об этом ТАСС подтвердили в управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Могу официально подтвердить, что обнаружили животное в багажном отсеке по прибытии рейса из Грозного. Это был львенок, который сломал пластиковую клетку, в которой его перевозили, поэтому по прибытии был без клетки. Мы привлекли ветеринарных специалистов, чтобы его безопасно эвакуировать. Никто не пострадал, включая животное", - сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе компании, сейчас животное находится под контролем ветеринарных служб. Цель перевозки животного и кому он принадлежит, в компании не уточнили.

Задержка рейса

По данным табло аэропорта, из Грозного в аэропорт Пулково сегодня прилетел один борт авиакомпании "Ютэйр". Он прибыл в 9:20 мск. Этот же борт авиакомпании должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Грозный в 10:20 мск, однако до сих пор находится в аэропорту.

Как сообщил ТАСС директор аэропорта Грозного Султан Гамбулатов, задержка рейса вызвана техническими причинами. "Из Грозного в Питер не задержан рейс, наоборот, из Санкт- Петербурга в Грозный из-за технической неисправности задержан. К нам пришла заявка, что техническая неисправность устранена и в 17 часов мск борт должен вылететь, ожидаем его в 19:30 мск. Сегодня же этот борт улетит на Москву", - сказал он.

В Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу и Ленобласти ТАСС подтвердили информацию об обнаружении львенка. Сейчас он находится в изолированном помещении в аэропорту Пулково. Кому принадлежит животное и какова его дальнейшая судьба, не уточнили.