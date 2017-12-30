Источник: два человека погибли в ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, в результате столкновения шести автомобилей на Калужском шоссе погибли два человека, еще трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время из-за ДТП перекрыты три полосы движения в сторону центра, движение осуществляется по крайней левой полосе.