Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: два человека погибли в ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве

Происшествия
30 декабря, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Сообщается о перекрытии трех полос Калужского шоссе в сторону центра

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, в результате столкновения шести автомобилей на Калужском шоссе погибли два человека, еще трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время из-за ДТП перекрыты три полосы движения в сторону центра, движение осуществляется по крайней левой полосе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
4
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
5
Главные песни композитора Владимира Шаинского
6
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама