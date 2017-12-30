Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СК РФ).

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.

27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте Петербурга произошел взрыв. Возле камер хранения магазина "Перекресток" сработало взрывное устройство с поражающими элементами, мощность которого составила 200 г в тротиловом эквиваленте. По последним данным, пострадали 18 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.