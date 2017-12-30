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Самолет, на борту которого находился сбежавший из клетки львенок, вылетел из Петербурга

Происшествия
30 декабря, 18:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, декабря. /ТАСС

Рейс задержали на 6 часов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ютэйр", на борту которого находился выбравшийся из клетки львенок, вылетел в субботу из Санкт- Петербурга обратным рейсом в Грозный.

По данным табло аэропорта Пулково, борт покинул Северную столицу в 16:45 мск, хотя по расписанию должен был отбыть в 10:20 мск.

Ранее в этот же день, когда самолет прибыл из Грозного в Санкт-Петербург, львенка обнаружили блуждавшим по его багажному отделению. О случившемся ТАСС сообщил источник в аэропорту, в пресс-службе "Воздушные ворота Северной столицы" информацию подтвердили. Львенок сломал пластиковую клетку, в которой его перевозили, и ходил по отсеку. При инциденте никто не пострадал, молодой хищник находится под контролем ветеринарных служб, кому он принадлежит не уточняется.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием авиакомпании.

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