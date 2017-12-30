Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Свердловской области

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Свердловской области. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате пострадали четыре человека.

ЧП произошло в населенном пункте Галкинское. "По предварительной информации, взорвался газовый баллон в квартире на втором этаже двухэтажного дома", - уточнил собеседник агентства.

В результате взрыва госпитализированы два человека, в том числе ребенок. У них небольшие ожоги. Еще двум пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

В экстренных службах уточнили, что разрушений нет, однако взрывом выбиты стекла. Причины ЧП устанавливаются.