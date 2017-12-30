Несколько торговых центров и аэропорт эвакуируют в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Людей и сотрудников эвакуируют из нескольких торговых центров и аэропорта Нижнего Новгорода после сообщений о якобы заложенном в них устройстве, правоохранительные органы проводят проверку. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По всей поступающей в УВД информации сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия", - сообщил собеседник агентства. В пресс-службе уточнили, что эвакуация проводится на объектах в Нижнем Новгороде, не уточнив их количество.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе нижегородского аэропорта Стригино, звонок о якобы заложенном устройстве поступил вечером. "Людей эвакуировали, в 18:30 поступил звонок, в течение 10 минут всех сотрудников и пассажиров вывели из терминала", - сообщили в пресс-службе.