Источник: предполагаемый организатор взрыва в Петербурге состоял на учете у психиатров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах города.

"По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни", - сказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что подозреваемый является местным жителем.

"Задержанный проживает в Красносельском районе Петербурга", - сказал он.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании исполнителя и организатора взрыва в "Перекрестке". Его передали в Следственный комитет России (СК РФ), где проводится допрос подозреваемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало 27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте. Устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте сдетонировало возле камер хранения магазина "Перекресток". По уточненным данным, пострадали 18 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.