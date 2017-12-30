Полиция в Екатеринбурге не нашла опасных предметов в четырех зданиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов в четырех объектах в Екатеринбурге после поступивших "сообщений криминального характера", сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс- службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня вечером очередной информационной атаке подверглись четыре объекта Екатеринбурга, в адрес которых поступили сообщения криминального характера. Проведен полный перечень необходимых мер реагирования, дабы не подвергать возможной опасности объекты, их работников и посетителей. Все четыре предприятия подверглись тщательным проверкам: служебные помещения, прилегающие территории. К счастью, ничего криминального обнаружено не было", - сказал Горелых.

Также он добавил, что все объекты возобновили работу в штатном режиме в 20:20 по местному времени (18:20 мск). "Сотрудники уголовного розыска Свердловской полиции совместно с нашими партнерами из регионального ФСБ проводят необходимые мероприятия для установления личности инициаторов криминальных посланий с целью их задержания и привлечения к предусмотренной уголовной ответственности", - добавил Горелых.

По данным местных СМИ, вечером 30 декабря эвакуация проводилась в нескольких крупных торговых центрах Екатеринбурга.