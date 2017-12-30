В тушении возгорания в жилом доме Манчестера задействованы 12 пожарных машин

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Двенадцать пожарных машин задействованы в тушении пожара в многоэтажном жилом доме в английском Манчестере. Об этом в субботу в Twitter сообщила служба пожарной охраны города.

"В данный момент мы боремся с огнем на девятом этаже 12-этажного здания на Джойнер-стрит в Северном квартале Манчестера. По возможности, избегайте, пожалуйста, этого района, а также закройте свои окна и двери, если вы живете неподалеку", - говорится в сообщении.

We still have 12 fire appliances tackling the blaze in the Northern Quarter over a number of floors. Firefighting in still ongoing and one casualty has been taken to hospital suffer by smoke inhalation. Please avoid the area as roads are still shut. pic.twitter.com/911Ha4WKXj — Manchester Fire (@manchesterfire) 30 December 2017

На распространенных очевидцами в социальных сетях фото- и видеоматериалах видно, что огонь охватил два этажа многоквартирного дома. Пожарные в данный момент продолжают бороться с огнем, известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован в результате отравления дымом.

Жилые высотки в Великобритании ранее в этом году подверглись массовым проверкам на предмет соответствия их требованиям пожарной безопасности. Причиной тому послужил крупный пожар в лондонском 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. В ночь на 14 июня огонь распространился на нижних его этажах, после чего пламя из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители не смогли выбраться.

Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир. Погиб 71 человек.