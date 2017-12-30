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Пассажиры самолета, вернувшегося в Челябинск из-за неполадок, вылетели в Санкт-Петербург

Происшествия
30 декабря, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Для пассажиров был выделен резервный борт

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" предоставила резервный борт для доставки пассажиров самолета Челябинск - Санкт-Петербург, который утром в субботу был вынужден вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Для пассажиров самолета, который утром вернулся в Челябинск из-за срабатывания датчика закрытия двери, был отправлен резервный борт. Он уже вылетел в Санкт- Петербург", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на борту самолета авиакомпании "Россия", который утром 30 декабря должен был совершить рейс по маршруту Челябинск - Санкт-Петербург, находился 161 пассажир. Временно они были размещены в гостинице.

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