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Сообщения о минировании двух торговых центров в Волгограде не подтвердились

Происшествия
30 декабря, 20:59 дата обновления: 30 декабря, 23:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 30, декабря. /ТАСС

Ранее в торгово-развлекательных центрах "Комсомол" и "Парк Хаус" началась эвакуация

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ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Волгоградские полицейские завершили проверку двух торгово-развлекательных центров, которые были эвакуированы в субботу после поступивших сообщений о минировании. Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее Смольянинова сообщала, что в торгово-развлекательных центрах "Комсомол" и "Парк Хаус" в Волгограде субботним вечером прошла эвакуация из-за поступивших сообщений о минировании.

"В ходе проверок никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов в торговых центрах обнаружено не было. Сообщения о минировании оказались ложными", - сказала руководитель пресс-службы областного главка МВД. Она добавила, что более чем по 1 тыс. человек было эвакуировано из каждого торгового центра. "В настоящее время устанавливается личность звонившего и сообщившего о ложных минированиях", - отметила Смольянинова.

Ранее из-за сообщений о минировании эвакуация прошла в шести торговых центрах Воронежа, она еще не закончена. В субботу также проверялись несколько объектов в Новосибирске и Красноярске, информация о минировании не подтвердилась.
Накануне в Сибири из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы объекты в Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, Улан-Удэ и Барнауле. Взрывные устройства в ходе проверки обнаружены не были.

В Екатеринбурге в субботу были эвакуирована станция метро "Геологическая" и, по данным местных СМИ, несколько торговых центров. Информация с сообщениями о минировании в Екатеринбурге уточняется.

29 декабря в Сибири из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы объекты в Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, Улан-Удэ и Барнауле. Взрывные устройства в ходе проверки обнаружены не были.

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