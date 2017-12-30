Все заложники в Харькове освобождены

ТАСС, 30 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном завершении операции по освобождению заложников в отделении почты в Харькове.

"Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший арестован. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - написал глава государства в Twitter.

Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.



Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.



Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 December 2017

30 декабря около 14:40 (15:40 мск) в отделение почты на улице Шевченко в Харькове ворвался неизвестный мужчина в маске и попытался совершить ограбление. Затем он взял в заложники 11 человек, включая двух детей. Спустя несколько часов путем переговоров полиции удалось добиться освобождения трех женщин и детей.

Какие требования выдвигал захватчик не сообщалось, известно, что он угрожал взрывчаткой. В результате инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье о захвате заложников, злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.