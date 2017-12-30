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Посетителей шести торговых центров эвакуировали в Воронеже из-за звонка об угрозе взрыва

Происшествия
30 декабря, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Информация об обнаружении взрывоопасных и иных предметах пока не поступала

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посетители и персонал шести торговых центров в Воронеже были эвакуированы в субботу вечером из-за телефонного звонка об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Телефонный звонок поступил около 19:30 мск 30 декабря. В целях безопасности эвакуированы посетители и работники шести торговых центров. На место выехали следственно-оперативные группы", - сказала руководитель пресс-службы Наталья Куликова.

По ее словам, полиция на данный момент продолжает обследовать здания, какая-либо информация об обнаружении взрывоопасных и иных предметах, представляющих угрозу, не поступала.

Данными о количестве эвакуированных людей пресс-служба воронежского УМВД пока не располагает.

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