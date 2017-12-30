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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после эвакуации

Происшествия
30 декабря, 21:48 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 30, декабря. /ТАСС

Ранее в городе также были эвакуированы несколько торговых центров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу после эвакуации из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"Аэропорт начал работать в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, вечером в субботу после сообщений о минировании в Нижнем Новгороде были также эвакуированы несколько торговых центров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, пока проверочные мероприятия на ряде объектов продолжаются.

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