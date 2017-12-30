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Сбежавший из колонии-поселения в Саратовской области заключенный задержан

Происшествия
30 декабря, 21:58 дата обновления: 30 декабря, 22:41 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 30, декабря. /ТАСС

Сергея Дубовицкого задержали в многоквартирном доме в городе Энгельсе

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САРАТОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Саратовской области, задержан в городе Энгельсе. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального управления ФСИН России.

"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Саратовской области и органами полиции в многоквартирном доме в городе Энгельсе был задержан осужденный Сергей Дубовицкий", - рассказали в УФСИН.

Мужчина подозревается в убийстве своей жены. "Вечером 29 декабря в одном из домов села Квасниковка (Саратовская область) был обнаружен труп 38-летней женщины, на теле имелись ножевые ранения. В совершении преступления подозревается супруг погибшей, сбежавший в этот же день из колонии-поселения Сергей Дубовицкий. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщили в МВД по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что осужденный Сергей Дубовицкий 1974 года рождения сбежал из КП-20 УФСИН России по Саратовской области 29 декабря. После проверки осужденных, занятых на одном из производственных объектов, сотрудники колонии обнаружили его отсутствие. По данным регионального УФСИН, Дубовицкий осужден по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорен к пяти годам лишения свободы. По факту побега была назначена служебная проверка.

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