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Сообщения о минировании торговых центров в Ростове-на- Дону оказались ложными

Происшествия
30 декабря, 22:37 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 30, декабря. /ТАСС

Полиция ищет злоумышленника, сообщившего о минировании

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции не обнаружили подозрительных и опасных предметов в торговых центрах Ростова-на-Дону, о минировании которых сообщил неизвестный. Об этом ТАСС проинформировали в управлении МВД по региону.

Ранее сообщалось, что из-за сообщений о возможном минировании в Ростове-на-Дону эвакуировали людей из пяти торговых центров - "Рио", "Мега", "Мегамаг", "Вавилон", "Горизонт".

"Во всех торговых центрах работы закончены, подозрительные и опасные предметы не найдены", - сказал собеседник агентства.

Полиция ищет злоумышленника, сообщившего о минировании. Проводится проверка.

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