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Два человека ранены в результате стрельбы на Никольской улице в Москве

Происшествия
30 декабря, 22:58 дата обновления: 30 декабря, 23:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Пострадавшие госпитализированы

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Неизвестный ранил из огнестрельного оружия двух человек на Никольской улице в Москве, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Вечером в субботу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: Никольская улица, д. 15, стр. 1. По предварительным данным, неизвестный причинил огнестрельные ранения из неустановленного оружия двум гражданам. Пострадавшие госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, подозреваемый скрылся с места происшествия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что полиция проверяет информацию о стрельбе в центре столицы.

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