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Полиция не обнаружила опасных предметов в якобы заминированных объектах в Нижнем Новгороде

Происшествия
30 декабря, 23:34 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 30, декабря. /ТАСС

Ранее в городе были эвакуированы несколько торговых центров и аэропорт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция не обнаружила опасных предметов при проверке сообщений, поступивших в субботу, о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах Нижнего Новгорода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области.

"Все проверочные мероприятия закончились на настоящий момент, опасных предметов не обнаружено нигде", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, сколько объектов было эвакуировано.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу после сообщений о минировании в Нижнем Новгороде были эвакуированы несколько торговых центров и аэропорт Стригино, который уже работает в штатном режиме.

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