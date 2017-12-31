Стрельба в центре Москвы произошла из-за конфликта пьяных посетителей бара

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Конфликт между нетрезвыми посетителями бара стал причиной стрельбы на Никольской улице в центре Москвы, в результате которой ранения получили два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошла в результате конфликта между посетителями в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в субботу вечером по адресу: Никольская улица, дом 15, строение 1. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

"Согласно одной из версий, причиной стрельбы на Никольской улице, в результате которой пострадали мужчина и женщина, могла стать ревность", - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина шесть раз выстрелил в голову женщине из травматического пистолета, она находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник отметил, что стрелявшему, по предварительным данным, около 30 лет.