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Пожар в многоэтажном жилом доме в Манчестере ликвидирован

Происшествия
31 декабря, 0:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, декабря. /ТАСС

Пострадавший мужчина находится в больнице с отравлением дымом

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ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар в многоэтажном жилом доме в Манчестере потушен, сообщила служба пожарной охраны города.

В результате инцидента пострадал 23-летний мужчина, который был госпитализирован в связи с отравлением дымом. "Пожарные команды остаются на месте, чтобы планомерно обыскать здание, хотя мы уверены в том, что других жертв инцидента нет", - информировали в экстренной службе.

Пожарные установили, что возгорание началось на девятом этаже, после чего огонь по деревянным балконам распространился вверх по зданию, затронув в общей сложности четыре квартиры.

Жилые высотки в Великобритании ранее в этом году подверглись массовым проверкам на предмет соответствия их требованиям пожарной безопасности. Причиной тому послужил крупный пожар в лондонском 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором погиб 71 человек. В ночь на 14 июня огонь распространился на нижних этажах здания, после чего пламя из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки быстро распространилось до самого его верха, многие жители не смогли выбраться.

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