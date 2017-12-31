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СМИ: более 10 человек были убиты за сутки в бразильском штате, где бастуют полицейские

Происшествия
31 декабря, 1:57 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 31, декабря. /ТАСС

В связи со сложившейся ситуацией в Риу-Гранди-ду-Норти направлены 2,8 тыс. военнослужащих

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек были убиты за сутки в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти на фоне забастовки местных полицейских. Такие данные обнародовал в субботу информационный интернет-портал UOL.

По его данным, в местное отделение судебной медицины в минувшую пятницу, 29 декабря, поступили 15 тел с огнестрельными ранениями. Как показало вскрытие, 12 из них были убиты в тот же день, еще трое скончались накануне.

Представители правоохранительных органов штата Риу-Гранди-ду-Норти, расположенного на северо-востоке Бразилии, 19 декабря объявили забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда и своевременной выплаты заработной платы. Это привело к всплеску преступности в регионе.

В связи со сложившейся ситуацией министерство обороны страны направило в Риу-Гранди-ду-Норти армейские подразделения, призванные обеспечить порядок. Они начали прибывать в регион в эту субботу. Речь идет о 2,8 тыс. военнослужащих. За началом соответствующей операции лично следит министр обороны Бразилии Раул Жунгманн, который в субботу также прилетел в город Натал - административный центр штата.

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