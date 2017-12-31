Личность стрелявшего на Никольской улице установлена

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полиция разыскивает 26-летнего приезжего из республики Марий Эл после стрельбы на Никольской улице, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Установлена личность стрелка, ранившего мужчину и женщину из травматического оружия на Никольской улице в Москве. Это 26-летний приезжий из Марий Эл", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время стрелявший проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском.

Вечером в субботу возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, причиной россигоспитализированы в НИИ им. Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.