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Личность стрелявшего на Никольской улице установлена

Происшествия
31 декабря, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Полиция разыскивает 26-летнего приезжего из республики Марий Эл

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полиция разыскивает 26-летнего приезжего из республики Марий Эл после стрельбы на Никольской улице, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Установлена личность стрелка, ранившего мужчину и женщину из травматического оружия на Никольской улице в Москве. Это 26-летний приезжий из Марий Эл", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время стрелявший проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском.

Вечером в субботу возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, причиной россигоспитализированы в НИИ им. Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.

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