В результате взрыва водонагревателя в детском приюте в Приморье погибла воспитательница

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Воспитательница детского приюта погибла в воскресенье утром при взрыве электрического водонагревателя в Приморском крае, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

"В результате взрыва электрического водонагревателя в детском социальном приюте в Спасском городском округе погибла воспитательница. Дети не пострадали. Следственные органы начали проверку", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 06:34 по местному времени (23:34 мск субботы, 30 декабря). Взрывом выбило стекла в одном из помещений приюта.

"Дети не пострадали. Жилые помещения для детей не пострадали. Все воспитанники учреждения (13 детей) размещены в комнатах не пострадавшего крыла здания, с ними работает штатный психолог социального приюта", - добавили в ведомстве.