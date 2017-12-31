На Сахалине восстановлено энергоснабжение всех сел

ТАСС, 31 декабря. Специалисты "Сахалинэнерго" восстановили в воскресенье энергоснабжение всех сел на Сахалине, прерванное из-за циклона в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В понедельник из-за снегопадов и штормового ветра, вызванных циклоном, на Сахалине были повреждены около десятка линий электропередачи, что привело к отключениям в четырех городах, включая Южно-Сахалинск, и почти 40 селах. Восстановительные работы продолжались всю неделю, на вечер 30 декабря без света оставались три села.

"Сегодня в 06:40 местного времени (22:49 мск субботы, 30 декабря) была восстановлена подача электричества в трех селах - Ольшанка, Орлово, Лесогорск Углегорского района. В устранении нарушений были задействованы 32 бригады "Сахалинэнерго" - 148 человек и 63 единицы техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье все службы жизнеобеспечения острова работают в штатном режиме.

Пресс-служба правительства Сахалинской области сообщает, что начат ремонт пострадавшей от ураганного ветра кровли 46 жилых домов и десяти социальных и административных объектов в Ногликском, Макаровском, Углегорском, Холмском и Томаринском районах региона. Главная задача ремонтных бригад - защитить крыши от осадков и не допустить, чтобы жильцов верхних этажей затопило во время таяния снега. Для этого пострадавшие крыши зданий закрывают временным покрытием, после чего начнется их капитальный ремонт. Полностью восстановительные работы планируется завершить к 1 февраля