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Въезд грузовиков во Владивосток запрещен из-за непогоды

Происшествия
31 декабря, 5:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, декабря. /ТАСС

Уборочная техника была направлена на сложные участки еще до начала осадков

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ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Въезд во Владивосток большегрузного транспорта запрещен в воскресенье из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"В связи со снегопадом въезд во Владивосток большегрузного транспорта и его передвижение по магистралям города запрещены. Водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей",- говорится в сообщении.

О приближении циклона, который зародился в Желтом море, синоптики предупредили за несколько дней, что позволило всем службам подготовиться к непогоде. Во Владивостоке уборочная техника была направлена на сложные участки еще до начала осадков и уже ночью приступила к уборке. В районах Приморья на горных перевалах находится тяжелая техника, готовая прийти на помощь автомобилистам.

"Действительно может быть сложная ситуация в новогоднюю ночь, все службы к этому готовы. Штаб подготовлен, есть мониторы, все системы связи, все службы, ответственные за эффективную успешную работу во время вот таких сложных ситуаций как снегопады, будут работать. <...> мы постараемся, чтобы это не стало проблемой для горожан", - прокомментировал журналистам готовность городских служб мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

Как отмечают в администрации региона, по состоянию на утро воскресенья транспортных проблем или аварий в ЖКХ из- за снегопада не зафиксировано. Аэропорт работает в штатном режиме. Все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 31 декабря, и понедельник, 1 января, в южной части Приморского края ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный. Ожидаются гололедные явления, местами метель при ветре 11-16 м/с, на побережье - порывами до 25 м/с.

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