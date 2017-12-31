Две легковушки и автобус столкнулись в Красноярском крае

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и автобус столкнулись в ночь на воскресенье в Красноярском крае, один человек погиб, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Уярском районе, на 944-м километре дороги Р-255 "Сибирь". Согласно предварительной информации, водитель "Мерседеса" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ниссаном". После удара его отбросило на рейсовый автобус, ехавший из Красноярска.

"В результате аварии водитель "Мерседеса" погиб, три его пассажира, двое из которых - дети 2012 и 2015 годов рождения, получили травмы. Как установили полицейские, дети перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Также в ДТП пострадала женщина - пассажир автомобиля "Ниссан", - говорится в сообщении.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 33 пассажира, они не пострадали, добавили в ведомстве.