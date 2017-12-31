Столичные полицейские задержали мужчину, ранившего двух человек на Никольской улице

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который, по предварительным данным, ранил из травматического оружия двух человек на Никольской улице в центре Москвы, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В воскресенье в 05:40 мск на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", - сказал сотрудник пресс-службы.

"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметил он.

Вечером в субботу возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность. В результате ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.