Полиция проверяет кемеровский и омский аэропорты из-за звонков о минировании

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сообщение о минировании аэропорта им. А. А. Леонова в Кемеровской области проверяют сотрудники правоохранительных органов, сообщил в воскресенье ТАСС в Кузбасском линейном управлении МВД России.

"Поступил сигнал, проводятся проверочные мероприятия, все силы и средства подтянуты - сотрудники транспортной полиции, вневедомственной охраны, сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Также в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании аэропорта в Омске, после чего была проведена эвакуация, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. "Поступило сообщение о минировании, была проведена эвакуация. Сейчас на месте работают все службы, выясняются обстоятельства", - уточнили в ведомстве.

По данным аэропорта Кемеровской области, дневных рейсов в воскресенье из региона нет.

По данным Росгвардии по Сибирскому федеральному округу (СФО), других звонков о минировании в регионах СФО 31 декабря не поступало.