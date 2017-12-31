По факту побега заключенного из колонии под Саратовом возбуждено уголовное дело

САРАТОВ, 31 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту побега заключенного из колонии-поселения в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29 декабря осужденный Сергей Дубовицкий 1974 года рождения сбежал из КП-20 УФСИН России по Саратовской области. По данным регионального УФСИН, Дубовицкий осужден по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорен к пяти годам лишения свободы. 30 декабря Дубовицкий был задержан в жилом доме в городе Энгельсе, его подозревают в убийстве жены.

"Возбудили уголовное дело по факту побега [ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы"] и передали в СУ СК по Саратовской области, возбудил дело отдел дознания УМВД России по Красноармейскому району", - сообщили в пресс-службе управления.

Как уточнили в МВД, также решается вопрос о возбуждении дела по факту нападения на сотрудников полиции при задержании. "Руководством ГУ МВД по Саратовской области принято решение о поощрении оперативных сотрудников", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря в одном из домов села Квасниковка (Саратовская область) было обнаружено тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".