Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту побега заключенного из колонии под Саратовом возбуждено уголовное дело

Происшествия
31 декабря, 10:23 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 31, декабря. /ТАСС

Решается вопрос о возбуждении дела по факту нападения на сотрудников полиции при задержании, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 31 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту побега заключенного из колонии-поселения в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29 декабря осужденный Сергей Дубовицкий 1974 года рождения сбежал из КП-20 УФСИН России по Саратовской области. По данным регионального УФСИН, Дубовицкий осужден по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорен к пяти годам лишения свободы. 30 декабря Дубовицкий был задержан в жилом доме в городе Энгельсе, его подозревают в убийстве жены.

"Возбудили уголовное дело по факту побега [ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы"] и передали в СУ СК по Саратовской области, возбудил дело отдел дознания УМВД России по Красноармейскому району", - сообщили в пресс-службе управления.

Как уточнили в МВД, также решается вопрос о возбуждении дела по факту нападения на сотрудников полиции при задержании. "Руководством ГУ МВД по Саратовской области принято решение о поощрении оперативных сотрудников", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря в одном из домов села Квасниковка (Саратовская область) было обнаружено тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии
2
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
3
Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
6
Самые зрелищные военные видео 2017 года
7
ЦИК после публикации Навального пояснил, как у Памфиловой появилось 30 млн руб. в 2016 г.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама