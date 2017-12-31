Энергоснабжение домов около 4 тыс. жителей Карелии восстановлено

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение домов около 4 тыс. человек, нарушенное в Лоухском районе Карелии в субботу из-за аварии, восстановлено в полном объеме. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 02:20 мск 31 декабря электроснабжение на территории Лоухского района республики восстановлено", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что днем 30 декабря под отключение электроэнергии попали дома около 4 тыс. человек в семи населенных пунктах района. По данным компании "Карелэнерго", произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи, в результате которого было погашено несколько подстанций.

Управление Следственного комитета по Карелии 26 декабря начало проверку по факту массовых отключений электроэнергии в республике, которые произошли в середине декабря. Поводом для нее стала жалоба регионального правительства на работу энергетиков. По данным властей, с 10 по 24 декабря от электричества было отключено 180 населенных пунктов в 15 районах, без света оставались почти 20 тыс. человек.