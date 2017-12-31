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Три человека погибли в перестрелке в кафе в Краснодарском крае

Происшествия
31 декабря, 11:53 дата обновления: 31 декабря, 12:25 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 31, декабря. /ТАСС

Подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД

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КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате перестрелки в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба краевого ГУ МВД.

"В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 02:00 мск поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской. На место были направлены ближайшие наряды полиции, а также следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

По данным пресс-службы, после происшествия стрелявшие скрылись. Для их поимки был введен план "Сирена", привлекались сотрудники Росгвардии.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили, что "подозреваемые - 32-летний и 34-летний мужчины - задержаны". При них обнаружено автоматическое оружие из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

По версии следствия перестрелка произошла из-за бытового конфликта, возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). 

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