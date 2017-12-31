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В Калуге полицейские изъяли крупную партию игрового оборудования в букмекерской конторе

Происшествия
31 декабря, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр"

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли в букмекерской конторе в Калуге партию игрового оборудования, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"В ходе проведения обысков полицейскими изъято 55 игровых панелей, 28 системных блоков и мониторов, 2 ноутбука, картридеры, видеорегистратор, 3 роутера и документация", - говорится в сообщении управления.

Как уточнили в полиции, букмекерская контора располагалась в центральной части Калуги на первом этаже нежилого дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Следователи устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.

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