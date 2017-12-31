В Калуге полицейские изъяли крупную партию игрового оборудования в букмекерской конторе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли в букмекерской конторе в Калуге партию игрового оборудования, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"В ходе проведения обысков полицейскими изъято 55 игровых панелей, 28 системных блоков и мониторов, 2 ноутбука, картридеры, видеорегистратор, 3 роутера и документация", - говорится в сообщении управления.

Как уточнили в полиции, букмекерская контора располагалась в центральной части Калуги на первом этаже нежилого дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Следователи устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.