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Источник: в Магадане горит склад с косметикой на площади 800 кв. м

Происшествия
31 декабря, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Склад с бытовой химией и косметикой горит в Магадане. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о пожаре поступила по адресу: улица Пролетарская, дом 129", - сказал собеседник агентства. На территории промзоны в Магадане горит одноэтажный склад с бытовой химией и косметикой. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Пожару присвоен повышенный - второй - номер сложности.

Сейчас возгорание локализовано. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Сил и средств для тушения пожара достаточно. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора по замерам вредных веществ в воздухе. Угрозы жителям нет.

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