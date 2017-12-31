Источник: в Магадане горит склад с косметикой на площади 800 кв. м

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Склад с бытовой химией и косметикой горит в Магадане. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о пожаре поступила по адресу: улица Пролетарская, дом 129", - сказал собеседник агентства. На территории промзоны в Магадане горит одноэтажный склад с бытовой химией и косметикой. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Пожару присвоен повышенный - второй - номер сложности.

Сейчас возгорание локализовано. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Сил и средств для тушения пожара достаточно. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора по замерам вредных веществ в воздухе. Угрозы жителям нет.