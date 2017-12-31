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Следовавший из Москвы в Кемерово самолет отправили в Новосибирск из-за неполадок

Происшествия
31 декабря, 12:38 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 31, декабря. /ТАСС

На борту находилось 176 человек, жалоб от пассажиров не поступало

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КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс по маршруту Москва - Кемерово, утром 31 декабря из-за технической неполадки был направлен в аэропорт Новосибирска. На борту находилось 176 человек, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

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"В пути следования рейса авиакомпании "Сибирь" из Москвы в Кемерово сработал датчик неисправности одной из систем, в связи с чем было принято решение об отправке борта в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где есть возможности обследования самолета и установления причины неисправности. Авиатехники осмотрели самолет, затем пассажиры были отправлены к месту назначения. Но в связи с поступлением информации о минировании аэропорта они своевременно не были отправлены", - сказала Горбунова.

По словам представителя надзорного ведомства, в аэропорту пассажиров обеспечили горячими напитками, в гостиницу расселили желающих, готовится обратный рейс в Москву.

Как было установлено, сообщение о минировании оказалось ложным. По словам Горбуновой, по факту технической неполадки проводится проверка. Жалоб от пассажиров не поступало.

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