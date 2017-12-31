Следовавший из Москвы в Кемерово самолет отправили в Новосибирск из-за неполадок

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс по маршруту Москва - Кемерово, утром 31 декабря из-за технической неполадки был направлен в аэропорт Новосибирска. На борту находилось 176 человек, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

"В пути следования рейса авиакомпании "Сибирь" из Москвы в Кемерово сработал датчик неисправности одной из систем, в связи с чем было принято решение об отправке борта в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где есть возможности обследования самолета и установления причины неисправности. Авиатехники осмотрели самолет, затем пассажиры были отправлены к месту назначения. Но в связи с поступлением информации о минировании аэропорта они своевременно не были отправлены", - сказала Горбунова.

По словам представителя надзорного ведомства, в аэропорту пассажиров обеспечили горячими напитками, в гостиницу расселили желающих, готовится обратный рейс в Москву.

Как было установлено, сообщение о минировании оказалось ложным. По словам Горбуновой, по факту технической неполадки проводится проверка. Жалоб от пассажиров не поступало.