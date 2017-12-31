В Магадане ликвидировали пожар на складе с косметикой

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Пожар на складе с бытовой химией и косметикой в Магадане ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Магаданской области.

"Пожарные ликвидировали загорание складского помещения в Магадане. Всего для ликвидации возгорания были привлечены 37 человек личного состава и десять единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером на территории промзоны в Магадане загорелся одноэтажный склад. Горела кровля здания на площади в 800 кв. м.