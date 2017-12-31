Информация о минировании ТЦ в Воронеже не подтвердилась

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб не обнаружили взрывных устройств в торговых центрах Воронежа.

Звонки о якобы находящихся в них взрывных устройствах поступили в полицию в субботу вечером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области.

"Примерно в 19:40 мск в субботу поступило семь телефонных звонков о минировании семи торговых центров. В результате обследования зданий информация не подтвердилась", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

В субботу из-за анонимных сообщений о минировании также проверялись объекты в Волгограде, Новосибирске, Красноярске и других городах Сибири. Информация о минировании там также не подтвердилась.