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Суд 31 декабря решит вопрос об аресте возможного организатора взрыва в Петербурге

Происшествия
31 декабря, 13:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, декабря. /ТАСС

Заседание пройдет в закрытом режиме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Калининский районный суд вечером 31 декабря рассмотрит ходатайство об аресте предполагаемого организатора и исполнителя взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте Петербурга. Как сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах, заседание пройдет в закрытом режиме.

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"Ходатайство об аресте рассмотрит дежурный судья Калининского районного суда в закрытом режиме", - сказал собеседник агентства.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало 27 декабря на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" возле камер хранения магазина "Перекресток". В результате пострадали 18 человек, десять из которых были госпитализированы. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

30 декабря предполагаемый исполнитель взрыва был задержан. Им оказался местный житель. По предварительным данным, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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