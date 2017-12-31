В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, сообщивших о бомбах в метро и жилых домах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в лжеминировании станций метро и жилого дома в Екатеринбурге, сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"30 декабря Екатеринбург подвергся очередной информационной атаке лжеминеров. Сведения криминального характера поступили в адрес ряда торговых центров, объектов метрополитена, гостиниц и жилых домов. В результате проведенных оперативных мероприятий сыщики уголовного розыска совместно с коллегами из ФСБ по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метрополитена Екатеринбурга, а также жилого дома", - сказал Горелых.

По его словам, метро в Екатеринбурге "заминировал" неработающий житель города 1965 года рождения, о минировании жилого дома сообщил житель города Среднеуральска 1967 года рождения. "Один при допросе в полиции пояснил, что хотел якобы проверить, воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию. Второй намеревался насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир, это обстоятельство его сильно раздражало", - отметил Горелых, добавив, что по факту лжеминирования возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, в 2017 году полиции и ФСБ Свердловской области удалось изобличить около 50 лжеминеров.