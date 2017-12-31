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На центральной площади Южно-Сахалинска сгорела новогодняя елка

Происшествия
31 декабря 2017, 18:10 дата обновления: 31 декабря 2017, 18:17 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 31, декабря. /ТАСС

Пострадавших нет

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Искусственная елка, установленная на центральной площади Южно-Сахалинска, полностью уничтожена в результате пожара. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Искусственная новогодняя елка, установленная на площади Ленина, у здания правительства региона, уничтожена в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал представитель мэрии.

По его словам, причина пожара неизвестна. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что сначала загорелась верхняя часть елки.

В мэрии уточнили, что елка загорелась после основной программы праздника на площади и фейерверка. "Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил создать специальную комиссию по расследованию инцидента", - подчеркнул собеседник агентства.

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