На центральной площади Южно-Сахалинска сгорела новогодняя елка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Искусственная елка, установленная на центральной площади Южно-Сахалинска, полностью уничтожена в результате пожара. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"Искусственная новогодняя елка, установленная на площади Ленина, у здания правительства региона, уничтожена в результате пожара. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал представитель мэрии.

По его словам, причина пожара неизвестна. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что сначала загорелась верхняя часть елки.

В мэрии уточнили, что елка загорелась после основной программы праздника на площади и фейерверка. "Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил создать специальную комиссию по расследованию инцидента", - подчеркнул собеседник агентства.