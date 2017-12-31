Специалисты из РФ изучают новые объекты в зоне поиска подлодки San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 декабря. /ТАСС/. Судно ВМС Аргентины Islas Malvinas, на борту которого находятся российские специалисты и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) "Пантера плюс", изучает новые объекты в зоне поиска аргентинской подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

"В настоящее время судно ВМС Аргентины Islas Malvinas изучает новые контакты", - говорится в сообщении. Другой информации об этих объектах не приводится.

По данным ВМС, в зоне поиска, помимо Islas Malvinas, находятся эсминец ВМС Аргентины Sarandi и российское океанографическое судно "Янтарь".

Пресс-служба также сообщила, что на Islas Malvinas прибыл брат одного из членов экипажа пропавшей подлодки, который ранее находился на другом судне, участвующем в операции. "Таким образом он остается в зоне поиска и может лично оценить работы, которые ведутся для поиска субмарины", - отмечается в документе.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Помимо российских специалистов, в поиске участвовали суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании. Сейчас они все отозваны из зоны операции.