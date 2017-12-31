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Угрозы взрывов в торговых центрах Москвы не подтвердились

Происшествия
31 декабря 2017, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Информация о "минировании" поступала в ТЦ "Капитолий", "РИО", "Гудзон", "Хорошо"

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Угрозы взрывов в торговых центрах Московского региона, эвакуированных в воскресенье из-за звонков неизвестных, не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о "минировании" поступала в торговый центр "Капитолий" на проспекте Вернадского, ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте, ТЦ "Гудзон" на Каширском шоссе, ТЦ "Хорошо" на Хорошевском шоссе. По всем адресам была проведена эвакуация людей. Помещения проверялись кинологами с собаками, ничего подозрительного не было обнаружено", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что по всем поступившим сообщениям проводились проверочные мероприятия. "Проверки завершены, никаких подозрительных предметов или устройств обнаружено не было. Информация не подтвердилась", - отметил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, также завершена проверка и в пятом торговом центре - ТЦ "Мега Химки". "Угроза также оказалась ложной", - сказал он.

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