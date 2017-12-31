Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

ВОЛГОГРАД, 31 декабря. /ТАСС /. Пассажиры и сотрудники международного аэропорта Волгограда были эвакуированы 31 декабря вечером из-за телефонного звонка о минировании одного из двух терминалов авиаузла. Служба безопасности проверила все помещения аэровокзала, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщение оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь аэропорта Волгограда Ярослав Зимин.

"В предновогодний вечер поступил анонимный звонок об угрозе минировании терминала "А", в котором осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация, задержек в расписании рейсов в связи с этим не было", - сказал Зимин.

По его словам, "сотрудники службы безопасности аэропорта совместно с транспортной полицией проверили весь терминал, никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов обнаружено не было". "Примерно в 20:00 мск аэропорт стал работать в штатном режиме", - уточнил пресс-секретарь аэропорта.