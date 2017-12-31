В Казани эвакуировали людей в аэропорту из-за звонка о минировании

КАЗАНЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Эвакуация людей прошла 31 декабря из аэропорта Казани после сообщения о минировании воздушной гавани, угроза оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 18.35 31 декабря в Международный аэропорт "Казань" поступил звонок о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве. Была начата эвакуация пассажиров и персонала. В аэровокзале работают кинологические подразделения специальных служб. После проведенной проверки работа аэропорта была возобновлена в 19.50 мск", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по Татарстану ТАСС подтвердили информацию, что в аэропорт поступил звонок о минировании. Сообщение оказалось ложным, добавили в МВД.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").