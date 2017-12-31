Сообщения об "эвакуации" людей с Дворцовой площади Петербурга оказались неверны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Сообщения некоторых СМИ об "эвакуации" людей с Дворцовой площади Санкт-Петербурга не соответствуют действительности. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, присутствующих в плановом порядке попросили покинуть площадь для прохождения досмотра перед началом светового шоу.

"Там будет световое шоу, и для соблюдения мер безопасности людей выводят с площади и будут пропускать через рамки", - сказал Литовка.

Ранее вечером в некоторых средствах массовой информации появились сообщения, что "с Дворцовой площади эвакуируют людей" в связи с "техническими причинами".

В 23:00 мск на Дворцовой площади стартует концертная шоу-программа в связи с празднованием Нового года. Она будет проходить до 04:00 мск.