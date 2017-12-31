Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается", сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, пожар в ангаре с пластиком был локализован в 18:21 мск на площади 1,5 тыс. кв. метров.

На Домодедовском шоссе в Подольске произошло возгорание в ангаре и на открытой площадке, где находились пластиковые брикеты. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Данных о пострадавших нет. К тушению пожара привлечено более 90 человек и 26 единиц техники.