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Открытое горение в ангаре в Подольске ликвидировано

Происшествия
31 декабря 2017, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

В МЧС сообщили, что тушение пожара продолжается

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре в подмосковном Подольске ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается", сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, пожар в ангаре с пластиком был локализован в 18:21 мск на площади 1,5 тыс. кв. метров.

На Домодедовском шоссе в Подольске произошло возгорание в ангаре и на открытой площадке, где находились пластиковые брикеты. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Данных о пострадавших нет. К тушению пожара привлечено более 90 человек и 26 единиц техники.

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